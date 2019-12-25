Концерт группы Editors

Знаменитые британцы приедут в Петербург с новой программой.

В Петербург презентацией своего нового альбома "Black Gold!" приедет британская группа Editors. Музыканты играют в жанрах инди-рок, новая волна, альтернативный рок, постпанк-ривайвл. За свою карьеру артисты выпустили 6 студийных альбомов и продали более 2,5 миллионов пластинок в мире. В состав группы входят вокалист Том Смит, бас-гитарист Расселл Литч, ударник Эдвард Лэй и гитаристы Джастин Локи и Эллиот Вильямс.

Место: Кожевенная линия, 40

Возрастное ограничение: 12+

Цена билета: 2 500 - 4 200 рублей