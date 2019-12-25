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Концерт группы Editors
Сегодня, 20:00
1587
Rybka123

Концерт группы Editors

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Знаменитые британцы приедут в Петербург с новой программой.

В Петербург  презентацией своего нового альбома "Black Gold!" приедет британская группа Editors. Музыканты играют в жанрах инди-рок, новая волна, альтернативный рок, постпанк-ривайвл. За свою карьеру артисты выпустили 6 студийных альбомов и продали более 2,5 миллионов пластинок в мире. В состав группы входят вокалист Том Смит, бас-гитарист Расселл Литч, ударник Эдвард Лэй и гитаристы Джастин Локи и Эллиот Вильямс.

Место: Кожевенная линия, 40
Возрастное ограничение: 12+
Цена билета: 2 500 - 4 200 рублей

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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