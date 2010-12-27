Концерт группы "Дайте танк (!)"

Традиционный осенний концерт-маскарад.

Группа "Дайте танк (!)" считается редким примером баланса между консерватизмом и новаторством. Тексты с глубоким смыслом позволяют проводить яркие эксперименты над формой и концептом. Критики отмечают в текстах группы стилистику, близкую по душе русскому человеку и то, что через много лет дворовые подростки будут играть на гитарах именно песни "Дайте танк (!)". Рок-н-ролл здесь мешается с панком, психодел – с игрой слов, наблюдение за миром – с надеждой. Группа будто бы предлагает выбрать между "танцевать" и "плакать".

Ансамбль выпустил уже 10 релизов и отличился живым исполнением. Главная традиция группы – проводить "Осенний бал пожилой молодёжи", концерт, на который можно и даже нужно прийти в костюмах и масках.

Цена: от 1100 рублей

Адрес: Клуб "A2 Green Concert", проспект Медиков, 3

Фото: группа концерта ВКонтакте