Концерт группы "АукцЫон"

Самая сумасшедшая группа страны приезжает с новым концертом.

Рожденная в городе на Неве в 1978 году группа давно плотно поселилась у любителей музыки на слуху. Странная, сумасшедшая, не стесняющаяся никаких стилей и экспериментов. Коллектив за всю свою карьеру прошел через пост-панк, новую волну, ска, бит, рэгги, этническую музыку, эйсид-джаз. Так и открыл собственное узнаваемое звучание.

Все так же полны энергии, заумных текстов и невероятных мелодий – "Аукцыон" готов к очередному шоу!

Цена: от 1900

Адрес: Концертная площадка Альпенхаус, Южная дорога, 17

Фото: Аукцыон / ВКонтакте