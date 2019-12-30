Артисты представят программу "Рождественский лес", где стоят заснеженные деревья, на ветках искрятся снежинки, блестит лед сугробов. Звучит и зачаровывает музыка. И мир замирает в ожидании волшебства под светом звезд.

7 января в Лендоке состоится концерт-фантазия "Рождественский лес". Зрители смогут послушать выступление группы Maria Majazz и пианиста Артема Пантелеева.

"Рождественский лес" — концерт-фантазия, который перенесет гостей в пространство слияния сказки и музыки. Совместно с героями песен на сцене появятся образы из рождественских сюжетов, а также специально созданные видео-инсталляции и декорации. Песни группы Maria Majazz и инструментальные пьесы Артема Пантелеева музыкально озвучат эту праздничную зимнюю историю. К музыкантам также присоединятся специальные гости — София Бридж и Надя Чечет.

Maria Majazz — это петербургский музыкальный проект под руководством вокалистки и лидера Марии Семёновой. В их музыке – слияние стилей rock, pop, jazz-fusion, ACT music, world music. За 5 лет существования музыканты покоряли площадки и события от камерного до мирового масштабов: гастроли в Греции, Германии, Голландии, фестивали – Roof Music Fest, Petrojazz, Lady in Jazz, Пулковский Меридиан, Залив. Свой музыкальный материал оттачивали на сольных концертах в необычных локациях – Анненкирхе, Оранжерее Таврического сада, в музеях и галереях искусств, а также на клубных площадках двух столиц. В апреле этого года Maria Majazz выпустили новый альбом "Витражи", записанный с помощью краудфандинга.

Артем Пантелеев — петербургский пианист, принимал участие в концертах артистов: Нино Катамадзе, Тина Кузнецова, Зара, Krec и других. Участник мюзиклов Москвы и Петербурга, автор музыки для кино и сериалов Первого Канала и Россия, сотрудничает с французскими и индийскими авторами. Авторский проект Артема органично объединяет виртуозные пассажи, говорящие о классической фортепианной школе, разнообразие ритмов, построенных на основе джаза и рока, разнообразие аранжировок и импровизацию в эмоционально наполненные произведения.

Специальные гости концерта — София Бридж – скрипка и голос оркестра "Струны Петербурга", художественный руководитель проекта "Классика в темноте", и — Надя Чечет – русско-американская кроссовер-певица и композитор из Лос-Анжелеса.

Место: открытая студия "Лендок"

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организатора