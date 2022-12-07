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Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз"

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Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз" пройдет 24 марта в "Колизее". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В преддверии 80-летия Губернаторского симфонического оркестра Петербурга коллективом будет представлена музыкальная палитра, включающая шедевры классики, сочинения эстрадного жанра и джазовые композиции. 

С объединением сотрудничали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская. Репертуар оркестра чрезвычайно широк: в нем есть произведения "серьезного" и "легкого" жанров. 

Дирижер – Игорь Пономаренко. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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