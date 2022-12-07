Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз"

В преддверии 80-летия Губернаторского симфонического оркестра Петербурга коллективом будет представлена музыкальная палитра, включающая шедевры классики, сочинения эстрадного жанра и джазовые композиции.
С объединением сотрудничали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская. Репертуар оркестра чрезвычайно широк: в нем есть произведения "серьезного" и "легкого" жанров.
Дирижер – Игорь Пономаренко.
Фото: pxhere
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