Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз" пройдет 24 марта в "Колизее". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В преддверии 80-летия Губернаторского симфонического оркестра Петербурга коллективом будет представлена музыкальная палитра, включающая шедевры классики, сочинения эстрадного жанра и джазовые композиции.

С объединением сотрудничали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская. Репертуар оркестра чрезвычайно широк: в нем есть произведения "серьезного" и "легкого" жанров.

Дирижер – Игорь Пономаренко.

Фото: pxhere