Концерт Жени Любич

Петербургская исполнительница выступит на сцене клуба Hi-Hat.

Молодую певицу из Петербурга Женю Любич часто называют "русской француженкой" не только внешне, но и внутренне, напоминает и своей музыкой. Певица существует в собственной Вселенной, её музыка выходит за рамки привычного формата.

Женя Любич - автор многих песен на русском, на французском языке, её композиции становились саундтреками таких фильмов, как "Елки 3", "Джентльмены, Удачи!", "Кризис нежного возраста" и др.

Адрес: клуб Hi-Hat, Аптекарский проспект, 4, м. Петроградская, м. Горьковская, м. Выборгская

Цена билета: от 600 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ группа "Женя Любич (jenia lubich)"