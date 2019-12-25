Концерт WOODKID

Автор песен "Iron man", "I love you" исполнит композиции из нового альбома.

Французский музыкант и экспериментатор WOODKID приедет со своим шоу в Петербург. Исполнитель представит свой новый музыкальный альбом.

Йоанн Лемуан, будучи дипломированным дизайнером, большое внимание уделяет деталям. Это проявляется во всем - аранжировке, музыке, изображении. Клипы WOODKID - это целая история. Так же музыкант подходит и к созданию своих шоу, частью которого смогут стать жители и гости Северной столицы.

Место: клуб "Морзе" (Кожевенная линия, 40)

Цена: от 2500 руб.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/woodkidmorze