Концерт WOODKID

Французский музыкант и экспериментатор WOODKID приедет со своим шоу в Петербург. Исполнитель представит свой новый музыкальный альбом.
Йоанн Лемуан, будучи дипломированным дизайнером, большое внимание уделяет деталям. Это проявляется во всем - аранжировке, музыке, изображении. Клипы WOODKID - это целая история. Так же музыкант подходит и к созданию своих шоу, частью которого смогут стать жители и гости Северной столицы.
Место: клуб "Морзе" (Кожевенная линия, 40)
Цена: от 2500 руб.
Возрастное ограничение: 16+
Фото: vk.com/woodkidmorze
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