Концерт "Вселенная неоклассики" состоится 5 апреля в Анненкирхе. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучат произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Джона Уильямса, Нино Рота, Яна Тирсена, Дзе Хисаиси и других современных композиторов. Исполнитель – оркестр Olympic Orchestra. Музыка знакома по фильмам "Один дома", "Гарри Поттер", "1+1", "Начало", "Амели", "Интерстеллар", "Игры престолов", "Пираты Карибского моря" и другим.

Каждое выступление Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова – настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является публика.

Фото: pxhere