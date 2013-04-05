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Концерт "Вселенная неоклассики"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Вселенная неоклассики"

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Концерт "Вселенная неоклассики" состоится 5 апреля в Анненкирхе. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучат произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Джона Уильямса, Нино Рота, Яна Тирсена, Дзе Хисаиси и других современных композиторов. Исполнитель – оркестр Olympic Orchestra. Музыка знакома по фильмам "Один дома", "Гарри Поттер", "1+1", "Начало", "Амели", "Интерстеллар", "Игры престолов", "Пираты Карибского моря" и другим. 

Каждое выступление Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова – настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является публика. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, современные композиторы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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