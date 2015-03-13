Концерт "Вселенная неоклассики" в исполнении оркестра Olympic Orchestra пройдет 1 марта в Анненкирхе. Начало в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В концертном зале прозвучат всемирно известные композиции Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Джона Уильямса, Нино Рота, Яна Тирсена, Дзе Хисаиси и других современных композиторов. Эти мелодии знакомы по культовым фильмам: "Один дома", "Гарри Поттер", "1+1", "Начало", "Амели", "Интерстеллар".

Olympic Orchestra – известный музыкальный коллектив из Петербурга, который возглавляет дирижер Александр Голиков. В его составе собраны профессиональные музыканты, чьи творческие эксперименты сформировали уникальный стиль исполнения произведений.

Фото: accordlab.ru