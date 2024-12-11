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Концерт "Вселенная Моцарта"
Сегодня, 19:30
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Концерт "Вселенная Моцарта"

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Концерт "Вселенная Моцарта" состоится 29 января в Лютеранской церкви Святой Екатерины. Начнется мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 6+.

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта, которая звучит сегодня практически повсеместно, оказалась на своеобразном перепутье. С одной стороны, ее "популярность" создает риск упрощения, а с другой, взгляд на нее из исторически ориентированной традиции открывает новые грани восприятия. 

В органной транскрипции Зигмунда Сатмари, органиста XX века, прозвучат шесть церковных сонат, написанных для исполнения во время богослужения. Каждое из сочинений – небольшая пьеса для ансамбля. 

Кроме того, в программе ожидаются две фантазии – ре минор, KV 397, и фа минор, KV 608, одно из самых узнаваемых сочинений автора – Ave verum corpus, а также Adagio до минор, KV 546. Венчает концерт "Маленькая ночная серенада". 

За органом будет Егор Колесов. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: концерт, орган
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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