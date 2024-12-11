Концерт "Вселенная Моцарта" состоится 29 января в Лютеранской церкви Святой Екатерины. Начнется мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 6+.

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта, которая звучит сегодня практически повсеместно, оказалась на своеобразном перепутье. С одной стороны, ее "популярность" создает риск упрощения, а с другой, взгляд на нее из исторически ориентированной традиции открывает новые грани восприятия.

В органной транскрипции Зигмунда Сатмари, органиста XX века, прозвучат шесть церковных сонат, написанных для исполнения во время богослужения. Каждое из сочинений – небольшая пьеса для ансамбля.

Кроме того, в программе ожидаются две фантазии – ре минор, KV 397, и фа минор, KV 608, одно из самых узнаваемых сочинений автора – Ave verum corpus, а также Adagio до минор, KV 546. Венчает концерт "Маленькая ночная серенада".

За органом будет Егор Колесов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)