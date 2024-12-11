Концерт "Вселенная Моцарта"

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта, которая звучит сегодня практически повсеместно, оказалась на своеобразном перепутье. С одной стороны, ее "популярность" создает риск упрощения, а с другой, взгляд на нее из исторически ориентированной традиции открывает новые грани восприятия.
В органной транскрипции Зигмунда Сатмари, органиста XX века, прозвучат шесть церковных сонат, написанных для исполнения во время богослужения. Каждое из сочинений – небольшая пьеса для ансамбля.
Кроме того, в программе ожидаются две фантазии – ре минор, KV 397, и фа минор, KV 608, одно из самых узнаваемых сочинений автора – Ave verum corpus, а также Adagio до минор, KV 546. Венчает концерт "Маленькая ночная серенада".
За органом будет Егор Колесов.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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