Концерт "Вселенная Миядзаки"

С программой "Вселенная Миядзаки" выступит Балтийский симфонический оркестр. Ожидается вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора.
Анимация Хаяо Миядзаки – это праздник, каждая его картина – многогранный и сложный мир, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Тандем режиссера и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.
В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо" и другие.
Фото: pxhere
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