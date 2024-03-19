Концерт "Вселенная Миядзаки" пройдет 8 мая в "Колизее". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

С программой "Вселенная Миядзаки" выступит Балтийский симфонический оркестр. Ожидается вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора.

Анимация Хаяо Миядзаки – это праздник, каждая его картина – многогранный и сложный мир, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Тандем режиссера и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.

В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо" и другие.

Фото: pxhere