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Концерт "Вселенная Миядзаки"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вселенная Миядзаки"

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Концерт "Вселенная Миядзаки" пройдет 8 мая в "Колизее". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

С программой "Вселенная Миядзаки" выступит Балтийский симфонический оркестр. Ожидается вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора. 

Анимация Хаяо Миядзаки – это праздник, каждая его картина – многогранный и сложный мир, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Тандем режиссера и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс. 

В программе – "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Навсикая из Долины ветров", "Ведьмина служба доставки", "Мой сосед Тоторо" и другие.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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