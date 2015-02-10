Концерт "Вивальди, Пьяццолла, Шостакович"

Эпоху барокко представит "Концерт для фагота с оркестром" Антонио Вивальди. А сюита "История танго" Астора Пьяццоллы – новелла о том, как танго, которое зародилось в небогатых предместьях Буэнос-Айреса, поднялось на олимпийскую высоту искусства.
Венчает программу "Симфония №12" Дмитрия Шостаковича. Симфоническое полотно посвящено событиям Октябрьской революции 1917 года.
Исполнит произведения Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов.
Фото: Piter.TV
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