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Концерт "Вивальди, Пьяццолла, Шостакович"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Вивальди, Пьяццолла, Шостакович"

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Концерт классической музыки "Вивальди, Пьяццолла, Шостакович" пройдет 10 ноября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начнется мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

Эпоху барокко представит "Концерт для фагота с оркестром" Антонио Вивальди. А сюита "История танго" Астора Пьяццоллы – новелла о том, как танго, которое зародилось в небогатых предместьях Буэнос-Айреса, поднялось на олимпийскую высоту искусства. 

Венчает программу "Симфония №12" Дмитрия Шостаковича. Симфоническое полотно посвящено событиям Октябрьской революции 1917 года. 

Исполнит произведения Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дворец белосельских-белозерских, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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