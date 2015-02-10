Концерт "Вивальди, Пьяццолла, Шостакович"

Концерт классической музыки "Вивальди, Пьяццолла, Шостакович" пройдет 10 ноября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начнется мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

Эпоху барокко представит "Концерт для фагота с оркестром" Антонио Вивальди. А сюита "История танго" Астора Пьяццоллы – новелла о том, как танго, которое зародилось в небогатых предместьях Буэнос-Айреса, поднялось на олимпийскую высоту искусства.

Венчает программу "Симфония №12" Дмитрия Шостаковича. Симфоническое полотно посвящено событиям Октябрьской революции 1917 года.

Исполнит произведения Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов.

Фото: Piter.TV