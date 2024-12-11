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Концерт "Вифлеемская звезда"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вифлеемская звезда"

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Концерт "Вифлеемская звезда" пройдет 15 января в Исаакиевском соборе. Начнется мероприятие в 19:00. Без возрастных ограничений.

В Исаакиевском соборе в дни Рождественских праздников на Святках состоятся представления для всей семьи в музыкально-церковной традиции – Рождественский Вертеп "Вифлеемская звезда". 

Это представление о том, как в Вифлееме появился на свет Иисус, ангелы возвестили "Слава в вышних Богу", а также взошла новая звезда, указавшая путь мудрецам-волхвам поклониться младенцу. Царь Ирод испугался за свою власть и заставил убить всех детей в Вифлееме, однако провалился в бездну. 

Исполнители – фольклорный детский "Панъ-театр", хор "Россика", Ансамбль колокольной музыки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: исаакиевский собор, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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