Концерт "Вифлеемская звезда" пройдет 15 января в Исаакиевском соборе. Начнется мероприятие в 19:00. Без возрастных ограничений.

В Исаакиевском соборе в дни Рождественских праздников на Святках состоятся представления для всей семьи в музыкально-церковной традиции – Рождественский Вертеп "Вифлеемская звезда".

Это представление о том, как в Вифлееме появился на свет Иисус, ангелы возвестили "Слава в вышних Богу", а также взошла новая звезда, указавшая путь мудрецам-волхвам поклониться младенцу. Царь Ирод испугался за свою власть и заставил убить всех детей в Вифлееме, однако провалился в бездну.

Исполнители – фольклорный детский "Панъ-театр", хор "Россика", Ансамбль колокольной музыки.

Фото: Piter.TV