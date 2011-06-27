Концерт "Венская классика и русский вальс"

В программе соединятся божественная музыка Моцарта и вальсы, созданные русскими композиторами.
Симфонию №40 называют музыкальной "Джокондой". А вальс в русской музыке стал воплощением лирических образов и романтических мечтаний. Первый в этом – "Вальс-фантазия" Глинки. Кроме того, много вальсов создал Чайковский. В XX веке традицию продолжил Сергей Прокофьев.
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Иван Худяков-Веденяпин.
Фото: pxhere
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