Концерт "Венская классика и русский вальс"

Концерт пройдет 11 мая во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В программе соединятся божественная музыка Моцарта и вальсы, созданные русскими композиторами.

Симфонию №40 называют музыкальной "Джокондой". А вальс в русской музыке стал воплощением лирических образов и романтических мечтаний. Первый в этом – "Вальс-фантазия" Глинки. Кроме того, много вальсов создал Чайковский. В XX веке традицию продолжил Сергей Прокофьев.

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Иван Худяков-Веденяпин.

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