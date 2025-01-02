Концерт "В вихре вальса с Иоганном Штраусом"

Музыку И. Штрауса ассоциируют с Новым годом: она звучит на праздничных балах по всему миру, и Белый зал Политехнического университета – не исключение.
Концерт представит Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением маэстро Александра Канторова. На сцене прозвучат вальсы, марши и польки, включая хиты – увертюру к оперетте "Летучая мышь" и "Марш Радецкого".
Кроме того, гостей ожидают арии и дуэты из оперетт И. Кальмана "Сильва", "Принцесса цирка", "Фиалка Монмартра".
Фото: pxhere
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