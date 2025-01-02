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Концерт "В вихре вальса с Иоганном Штраусом"
Сегодня, 18:00
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Концерт "В вихре вальса с Иоганном Штраусом"

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Концерт "В вихре вальса с Иоганном Штраусом" пройдет 30 декабря в Белом зале Политехнического университета. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 6 лет.

Музыку И. Штрауса ассоциируют с Новым годом: она звучит на праздничных балах по всему миру, и Белый зал Политехнического университета – не исключение.

Концерт представит Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" под управлением маэстро Александра Канторова. На сцене прозвучат вальсы, марши и польки, включая хиты – увертюру к оперетте "Летучая мышь" и "Марш Радецкого". 

Кроме того, гостей ожидают арии и дуэты из оперетт И. Кальмана "Сильва", "Принцесса цирка", "Фиалка Монмартра".

Фото: pxhere 

Теги: белый зал, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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