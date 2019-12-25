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Концерт "Три венские симфонии. Гайдн, Моцарт, Шуберт"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Три венские симфонии. Гайдн, Моцарт, Шуберт"

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Концерт состоится 21 октября в Петрикирхе, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга продолжает цикл "Брукнеровские среды". Музыкантами представлены сочинения не только Брукнера, но и его предшественников, современников и последователей. 

В программе: Йозеф Гайдн — Симфония №26 ре минор, Hob. I:26, Вольфганг Амадей Моцарт — Симфония №41 до мажор, KV 551, Франц Шуберт — Симфония №8 си минор, D. 759. Художественным руководителем и дирижером будет Антон Лубченко, комментарии – музыковед Елена Истратова. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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