Концерт "Три венские симфонии. Гайдн, Моцарт, Шуберт"

Концерт состоится 21 октября в Петрикирхе, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга продолжает цикл "Брукнеровские среды". Музыкантами представлены сочинения не только Брукнера, но и его предшественников, современников и последователей.

В программе: Йозеф Гайдн — Симфония №26 ре минор, Hob. I:26, Вольфганг Амадей Моцарт — Симфония №41 до мажор, KV 551, Франц Шуберт — Симфония №8 си минор, D. 759. Художественным руководителем и дирижером будет Антон Лубченко, комментарии – музыковед Елена Истратова.

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