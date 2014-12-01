Концерт "Терменвокс. Музыка из воздуха. История гениального открытия" пройдет 12 и 13 апреля в пространстве "АртРазБег" и филиале КДЦ "Московский" на Варшавской улице соответственно. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Терменвокс – инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе, без прикосновений. Его изобрел в Петербурге Лев Термен в 1919 году. С терменвокса отсчитывают историю мировой электронной музыки.

В рамках концерта расскажут о том, как появился инструмент, о классических и эстрадных композициях, а также ответят на вопросы и проведут мастер-класс. Любой желающий сможет попробовать поиграть на терменвоксе.

Билеты доступны по ссылкам: на 12 апреля и 13 апреля.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия