Концерт "Театр и кино"

Посетители концерта познакомятся с панорамой музыки для театра и кино.
Откроет мероприятие музыка французского мастера второй половины XIX века Жюля Массне. Он обладал даром сочинять мелодии, наполненные глубоким лирическим чувством. Прозвучат сюита "Эльзасские сцены" и "Размышление" из оперы "Таис".
А в музыке оперетт Франца Зуппе соединяются итальянская мелодика и венские танцевальные ритмы. Завершит программу музыка из кино Юрия Потеенко.
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все