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Концерт "Театр и кино"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Театр и кино"

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Концерт "Театр и кино" пройдет 22 декабря во дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Посетители концерта познакомятся с панорамой музыки для театра и кино. 

Откроет мероприятие музыка французского мастера второй половины XIX века Жюля Массне. Он обладал даром сочинять мелодии, наполненные глубоким лирическим чувством. Прозвучат сюита "Эльзасские сцены" и "Размышление" из оперы "Таис". 

А в музыке оперетт Франца Зуппе соединяются итальянская мелодика и венские танцевальные ритмы. Завершит программу музыка из кино Юрия Потеенко. 

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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