Концерт "Театр и кино" пройдет 22 декабря во дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Посетители концерта познакомятся с панорамой музыки для театра и кино.

Откроет мероприятие музыка французского мастера второй половины XIX века Жюля Массне. Он обладал даром сочинять мелодии, наполненные глубоким лирическим чувством. Прозвучат сюита "Эльзасские сцены" и "Размышление" из оперы "Таис".

А в музыке оперетт Франца Зуппе соединяются итальянская мелодика и венские танцевальные ритмы. Завершит программу музыка из кино Юрия Потеенко.

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

Фото: pxhere