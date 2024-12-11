Концерт "Танго страсти Астора Пьяццоллы"

В шоу поучаствует Симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением дирижера Fabio Pirola из Италии.
В музыкально-танцевальном проекте сольются в единое целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. Будут разыгрываться страсти, которые передадутся с помощью отточенной хореографии и эмоций.
Гости услышат тенора из Аргентины и увидят профессиональных танцоров. Прозвучат самые популярные произведения композитора: Luna Caliente, Chau Paris, Escualo, Kicho, Oblivion, Libertango.
Фото: freepik (носит иллюстративный характер)
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