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Концерт "Танго страсти Астора Пьяццоллы"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Танго страсти Астора Пьяццоллы"

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Концерт "Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццоллы" пройдет 30 января в Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

В шоу поучаствует Симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением дирижера Fabio Pirola из Италии. 

В музыкально-танцевальном проекте сольются в единое целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. Будут разыгрываться страсти, которые передадутся с помощью отточенной хореографии и эмоций. 

Гости услышат тенора из Аргентины и увидят профессиональных танцоров. Прозвучат самые популярные произведения композитора: Luna Caliente, Chau Paris, Escualo, Kicho, Oblivion, Libertango. 

Фото: freepik (носит иллюстративный характер) 

Теги: концерт, оркестр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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