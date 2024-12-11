Концерт "Танго страсти Астора Пьяццоллы"

Концерт "Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццоллы" пройдет 30 января в Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

В шоу поучаствует Симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением дирижера Fabio Pirola из Италии. В музыкально-танцевальном проекте сольются в единое целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. Будут разыгрываться страсти, которые передадутся с помощью отточенной хореографии и эмоций. Гости услышат тенора из Аргентины и увидят профессиональных танцоров. Прозвучат самые популярные произведения композитора: Luna Caliente, Chau Paris, Escualo, Kicho, Oblivion, Libertango. Фото: freepik (носит иллюстративный характер)