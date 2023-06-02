Концерт "Танцуем сердцем" состоится 20 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Стартует мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Петербуржцев приглашают на юбилей Государственного ансамбля танца "Барыня". Ожидается микс пластики, трюков, яркой хореографии и мощной энергетики.

Ансамбль, основанный в 1989 году, почти сразу завоевал сердца поклонников хореографического искусства. Коллектив отличают самобытность, профессионализм, искренность и органичное вплетение в программы разных культурных традиций, танцевальных стилей. Каждый номер "Барыни" – подлинное произведение искусства.

Фото: пресс-служба ДК "Выборгский"