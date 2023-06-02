Концерт "Танцуем сердцем"

Петербуржцев приглашают на юбилей Государственного ансамбля танца "Барыня". Ожидается микс пластики, трюков, яркой хореографии и мощной энергетики.
Ансамбль, основанный в 1989 году, почти сразу завоевал сердца поклонников хореографического искусства. Коллектив отличают самобытность, профессионализм, искренность и органичное вплетение в программы разных культурных традиций, танцевальных стилей. Каждый номер "Барыни" – подлинное произведение искусства.
Фото: пресс-служба ДК "Выборгский"
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