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Концерт "Танцуем сердцем"
Сегодня, 18:00
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Концерт "Танцуем сердцем"

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Концерт "Танцуем сердцем" состоится 20 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Стартует мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Петербуржцев приглашают на юбилей Государственного ансамбля танца "Барыня". Ожидается микс пластики, трюков, яркой хореографии и мощной энергетики. 

Ансамбль, основанный в 1989 году, почти сразу завоевал сердца поклонников хореографического искусства. Коллектив отличают самобытность, профессионализм, искренность и органичное вплетение в программы разных культурных традиций, танцевальных стилей. Каждый номер "Барыни" – подлинное произведение искусства. 

Фото: пресс-служба ДК "Выборгский" 

Теги: концерт, танец
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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