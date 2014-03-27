Концерт "Стендап по-женски"

Концерт состоится 13 июля в ресторане Commode и баре "Руки ВВерх!". Начнется мероприятие в 19:15 и 19:30 соответственно. Возрастное ограничение: 18+.

Лучшие девушки-комики Петербурга и столицы соберутся на одной площадке, чтобы подарить зрителям отборный юмор. Шоу понравится и мужчинам, и девушкам, поскольку женский стендап более искренний. Хедлайнер – Катерина Зайцева. Фото: pxhere