  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Стендап по-женски"
Сегодня, 19:15
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Стендап по-женски"

0 0

Концерт состоится 13 июля в ресторане Commode и баре "Руки ВВерх!". Начнется мероприятие в 19:15 и 19:30 соответственно. Возрастное ограничение: 18+.

Лучшие девушки-комики Петербурга и столицы соберутся на одной площадке, чтобы подарить зрителям отборный юмор. 

Шоу понравится и мужчинам, и девушкам, поскольку женский стендап более искренний. Хедлайнер – Катерина Зайцева. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, стендап
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии