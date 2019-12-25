"Сплин" в "Севкабель Порту"

Петербургская группа представит альбом "Тайком".

В субботу, 26 сентября, в пространстве "Севкабель Порт" главный символ музыки 90-х – группа "Сплин" – выйдет на сцену с новой программой "Тайком".

Название мероприятия совпадает с названием последнего альбома коллектива. Александр Васильев планирует исполнить все песни с пластинки - от начала и до конца. В программе числятся и всем известные хиты.

Музыканты исполнят всю пластинку от начала до конца и порадуют поклонников хитами разных лет. "Тайком" уже нарекли "сборником новогодних колыбельных для взрослых" и "лучшим саундтреком к фильму для детей". Всего в нем насчитывается 7 композиций, объединенные общим посылом.

Данишним фанатам группы предоставится возможность поддержать кумиров и иcполнить вместе с ними всем известные "Остаемся зимовать", "Выхода нет", "Мое сердце".



Начало мероприятия - в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте NCA.

Фото: Afisha.ru