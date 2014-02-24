Концерт Space Jazz: Soul Edition пройдет 24 июня в Планетарии №1. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт из серии Space Jazz обещает стать особенным. В центре программы – soul. Это жанр, в котором звучат настоящие чувства.

Вечер будет посвящен творчеству Этты Джеймс и Ареты Франклин – певиц, чьи песни остаются актуальными десятилетия спустя. Их треки о любви, жизни и силе характера.

На сцене: Ольга Чупина (вокал), Анастасия Карпешина (вокал, клавиши), Александр Козлов (тромбон), Антон Рязанов (саксофон), Владимир Козлов (контрабас), Алексей Кожемякин (барабаны).

Фото: planetarium.one