Концерт "Шекспир в музыке" состоится 9 июля в Эрмитаже. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Программу представит симфонический оркестр Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Стадлер.

В программе: Л. Бетховен — Марш из музыки к драме "Король Стефан", Триумфальный марш к трагедии Куфнера "Тарпея", Музыка к трагедии Гете "Эгмонт", Траурный марш из "Героической симфонии"; Р. Вагнер — "Грезы", пьеса для скрипки и оркестра; Ф. Мендельсон — Увертюра "Гебриды, или Фингалова пещера" для оркестра си минор, Р. Штраус — "Макбет", Д. Шостакович — Три интерлюдии из оперы "Леди Макбет Мценского уезда".

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