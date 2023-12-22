Концерт "Шедевры мировой оперы"

Жителей Петербурга приглашают на музыкальный вечер "Шедевры мировой оперы". Он пройдет в Концертном зале Российской национальной библиотеки.
В мраморном зале для зрителей прозвучат арии и дуэты известнейших итальянских, французских, русских композиторов, в исполнении лучших голосов "Северной столицы".
Исполнители на концерте 25 мая — солисты оперных театров Санкт-Петербурга: Эльвира Копылова (колоратурное сопрано); Дарья Рябоконь (меццо-сопрано); Даниил Казаков (баритон); Марина Николя (фортепиано).
Фото: Unsplash
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