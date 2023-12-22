Концерт "Шедевры мировой оперы"

Музыкальный вечер пройдет 25 мая в Российской национальной библиотеке на Фонтанке. Начало в 17:00. Для зрителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают на музыкальный вечер "Шедевры мировой оперы". Он пройдет в Концертном зале Российской национальной библиотеки. В мраморном зале для зрителей прозвучат арии и дуэты известнейших итальянских, французских, русских композиторов, в исполнении лучших голосов "Северной столицы". Исполнители на концерте 25 мая — солисты оперных театров Санкт-Петербурга: Эльвира Копылова (колоратурное сопрано); Дарья Рябоконь (меццо-сопрано); Даниил Казаков (баритон); Марина Николя (фортепиано). Фото: Unsplash