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Концерт Сергея Волчкова
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Концерт Сергея Волчкова

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Артист исполнит отечественные, мировые и авторские хиты.

В начале 2020 состоится Большой сольный концерт Сергея Волчкова. Аккомпанировать исполнителю будет музыкальный ансамбль. Артист исполнит известные советские, российские и зарубежные хиты, классические произведения. Среди них - композиции Р.Паулса, М.Магомаева, А.Дементьева и многих других. Также будет и собственный репертуар Сергея. 

Бархатный голос и искренность молодого артиста не смогут оставить вас равнодушными. Его выступления - это всегда диалог со зрителем. В 2016 году, на первом сольном концерте исполнителя, Иосиф Кобзон сказал: "У каждого поколения должен быть свой Сергей Волчков". 

Поклонников ожидают сюрпризы и интересные гости, которые также выступят на концерте. Для победителя телепроекта "Голос-2" это станет шестым сольным выступлением в Петербурге. 

Цена: от 700 рублей

Место: БКЗ "Октябрьский" (Лиговский проспект, 6)

Фото: предоставлено организаторами

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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