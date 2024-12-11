Концерт "Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии"

Рюити Сакамото "Звездная пустота". Музыкальное шоу в Планетарии
Рюити Сакамото — и это не шутка! Обладатель Оскара, Грэмми, автор саундтреков к мировым киношедеврам, но прежде всего, удивительный композитор и музыкант. Его музыка удивительна, как и его судьба. Человек Востока, понявший Запад, и сумевший объяснить Западу — Восток.
Программа концерта состоит из композиций разного периода, настроений и прочтений ярчайших работ Сакамото — от неоклассического минимализма — до электронных эклектичных миксов, сочетающих звучание инструментов разных эпох.
Его музыка — это не парад бравурных "эскапад" в духе Циммера, это не сладострастный гармонический "напалм" Уильямса... Это острый меч самурая, который без замаха "разрезает" сердце слушателя пополам, после чего одна половина остается с вами, другая же навеки принадлежит музыке Сакамото.
Он идеален для длинных прогулок. Он будто не краска, а сам холст. Он подружился с шумом улиц, древесных крон и синтезатором ARP. Он — король минимализма, эталон эмбиента и тот, кто, поселившись в вашем трек-листе, уже не исчезает оттуда. Он — Рюити Сакамото!
Рояль, Виолончель, Орган, Флейта и электроника. Видеоконтент в духе Маэстро.
Музыканты — одни из лучших в России среди тех, кто может понять и исполнить эту Музыку!
Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в одном из самых больших планетариев в Европе. Приглашаем всех в это невероятное космическое путешествие.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта
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