Музыкальный вечер пройдет в Главном штабе Эрмитажа. Начало в 20:00. Для зрителей старше шести лет.

Концерт "Романс без границ" — доказательство тому, что музыка способна затронуть все струны человеческой души. Музыкальный вечер приурочен к перекрестным годам культуры России и Китая. Концерт объединяет музыкантов из разных стран. Перед зрителями выступит известная китайская певица, профессор Пекинской консерватории Чжао Юнхон. Кроме того, на сцену выйдут заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, солист Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Отабек Назиров, приглашенная солистка Азербайджанской филармонии Фидан Фрай, солистка Большого театра Беларуси Мария Галкина, солистка Михайловского театра Мария Литке и приглашенный солист Мариинского театра Иван Бородулин.

Концерт будет вести Ирина Шарапова, художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской Консерватории.

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