Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классических инструментов в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET" под руководством Ильи Елинсона.

На День Всех Влюбленных, 14 февраля, в Петербурге пройдет концерт "Rock About Love". Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классических инструментов от виолончелистов "THE CELLO QUARTET".

В программе хиты таких исполнителей, как The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica и другие артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока.

Начало в 19:00

Адрес: набережная канала Грибоедова, дом 7 (во дворе).

Akakao Live Music Club