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Концерт "Rock About Love"
Сегодня, 19:00
660
IRINA_CHALKINA

Концерт "Rock About Love"

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Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классических инструментов в исполнении квартета виолончелистов "THE CELLO QUARTET" под руководством Ильи Елинсона.

 

На День Всех Влюбленных, 14 февраля,  в Петербурге пройдет концерт "Rock About Love". Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классических инструментов от виолончелистов "THE CELLO QUARTET".

В программе хиты таких исполнителей, как  The White Stripes, Linkin Park, Coldplay, Deep Purple, Sting, Pink Floyd, AC/DC, Nirvana, Muse, Metallica и другие артисты, оставившие свой след на аллее славы мирового рока.

Начало в 19:00 
Адрес: набережная канала Грибоедова, дом 7 (во дворе). 
Akakao Live Music Club

Теги: 14 февраля, концерт, культура, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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