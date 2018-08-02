Концерт "Редкие шедевры: Рахманинов. Чайковский. Прокофьев" пройдет 3 декабря в Театре имени Комиссаржевской. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Программу концерта "Редкие шедевры: Рахманинов. Чайковский. Прокофьев" представит Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под руководством Антона Лубченко.

В первом отделении состоится оммаж Уильяму Шекспиру: прозвучит музыка к трагедии "Гамлет" Петра Чайковского и музыка к драматическому спектаклю с тем же названием Сергея Прокофьева.

А во втором отделении слушатели познакомятся с оперой Сергея Рахманинова "Монна Ванна". Ее композитор создавал на основе пьесы Мориса Метерлинка.

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга