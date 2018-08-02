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Концерт "Редкие шедевры: Рахманинов. Чайковский. Прокофьев"
3 декабря, 19:00
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Концерт "Редкие шедевры: Рахманинов. Чайковский. Прокофьев"

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Концерт "Редкие шедевры: Рахманинов. Чайковский. Прокофьев" пройдет 3 декабря в Театре имени Комиссаржевской. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Программу концерта "Редкие шедевры: Рахманинов. Чайковский. Прокофьев" представит Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под руководством Антона Лубченко. 

В первом отделении состоится оммаж Уильяму Шекспиру: прозвучит музыка к трагедии "Гамлет" Петра Чайковского и музыка к драматическому спектаклю с тем же названием Сергея Прокофьева. 

А во втором отделении слушатели познакомятся с оперой Сергея Рахманинова "Монна Ванна". Ее композитор создавал на основе пьесы Мориса Метерлинка. 

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга 

Теги: концерт, театр имени комиссаржевской
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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