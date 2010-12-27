Концерт "Разговоры со счастьем". Петр Захаров и Баритоны России

Лауреты международных конкурсов и победитель шоу "Голос" на одной сцене.

Музыкальный вечер в ДК им. Ленсовета проведут российские баритоны в концерте "Разговоры со счастьем". Певцы исполнят русские романсы, арии из зарубежных опер, эстрадные песни.

На сцене появятся:

Петр Захаров – победитель "Шоу Голос", победитель международного конкурса "Гран При", Дмитрий Подраженец – солист Академии оперных певцов Мариинского театра, Александр Пахмутов – солист театра оперы и балета Петербургской консерватории, Денис Яковлев – Лауреат I степени конкурсов "Весна романса" и "Весна эстрадной песни", лауреат телевизионного конкурса "Вся Россия".

Четыре таланта в одной гармонии музыкального разговора о счастье.

Адрес: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42а

Цена: от 800 рублей

Фото: пресс-служба концерта