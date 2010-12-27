Концерт "Разговоры со счастьем". Петр Захаров и Баритоны России

Музыкальный вечер в ДК им. Ленсовета проведут российские баритоны в концерте "Разговоры со счастьем". Певцы исполнят русские романсы, арии из зарубежных опер, эстрадные песни.
На сцене появятся:
Петр Захаров – победитель "Шоу Голос", победитель международного конкурса "Гран При", Дмитрий Подраженец – солист Академии оперных певцов Мариинского театра, Александр Пахмутов – солист театра оперы и балета Петербургской консерватории, Денис Яковлев – Лауреат I степени конкурсов "Весна романса" и "Весна эстрадной песни", лауреат телевизионного конкурса "Вся Россия".
Четыре таланта в одной гармонии музыкального разговора о счастье.
Адрес: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42а
Цена: от 800 рублей
Фото: пресс-служба концерта
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