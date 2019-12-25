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Концерт "Праздник романса"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Праздник романса"

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Концерт пройдет 22 октября в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается праздник музыки, организованный Фондом "Петербургский романс" под руководством Галины Ковзель. На сцену выйдут выдающиеся мастера жанра, солисты ведущих музыкальных театров и популярные артисты эстрады. 

Особую атмосферу создадут театрализованные номера с красочным видеорядом на светодиодных экранах, сопровождение эстрадно-симфонического оркестра под управлением Юрия Крылова и прекрасный репертуар. В программу концерта вошли премьеры современных романсов и хиты начала XX века – Бориса Прозоровского, Бориса Фомина, Николая Харито, Дмитрия и Самуила Покрасса, Вадима Козина, Юрия Борисова и других.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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