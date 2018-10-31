Концерт "Поклонимся великим тем годам!"

Концерт пройдет 7 мая в Михайловском театре. Начало – в 15:00. Для гостей старше 6 лет.

Музыканты вышли за рамки основного репертуара и нашли способы по-другому общаться с публикой. Так возникла идея о цикле камерных концертов, где музицирование имеет другие правила.

Солисты оперы и оркестра представят программы, включающие лучшие произведения камерного искусства. Исполнители: Валентина Феденева, Виктория Войтенкова, Ирина Михайлова, Екатерина Егорова, Дамир Закиров, Николай Копылов, Семен Антаков, Александр Шахов и Юрий Мончак. На фортепиано сыграет Наталья Дудик.

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