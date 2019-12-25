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Концерт "Петербургские фортепианные звезды"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Петербургские фортепианные звезды"

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Концерт состоится 27 октября в Белом зале Политехнического университета. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Лауреат IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России и профессор Владимир Мищук подарит публике восхитительные образцы гениев фортепианного искусства Фредерика Шопена и Ференца Листа. 

Музыкант исполнит цикл виртуозных фортепианных транскрипций Ференца Листа, который переложил знаменитые вокальные шедевры Шуберта для фортепиано соло, сохранив их лирическую глубину, но добавив блестящую пианистическую фактуру. Также в программе будут Полонез ля бемоль мажор, четыре ноктюрна и четыре вальса. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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