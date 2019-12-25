Концерт "Парад баритонов с оркестром"

Концерт пройдет 18 октября в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концертную программу подарит музыкальный проект "Имена на все времена". В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством Евгения Олейникова выступят солисты ведущих музыкальных театров Москвы и Петербурга, а также финалисты популярных телепроектов.

В мероприятии поучаствуют Сергей Волчков, Григорий Чернецов, Петр Захаров, Николай Землянских, Альберт Жалилов, Дмитрий Чеблыков, Владислав Косарев и другие, ведущий – Иван Ильичев-Волкановский.

Продолжительность: два часа.

Фото: pxhere