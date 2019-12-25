Концерт "Парад баритонов с оркестром"

Концертную программу подарит музыкальный проект "Имена на все времена". В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством Евгения Олейникова выступят солисты ведущих музыкальных театров Москвы и Петербурга, а также финалисты популярных телепроектов.
В мероприятии поучаствуют Сергей Волчков, Григорий Чернецов, Петр Захаров, Николай Землянских, Альберт Жалилов, Дмитрий Чеблыков, Владислав Косарев и другие, ведущий – Иван Ильичев-Волкановский.
Продолжительность: два часа.
Фото: pxhere
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