Концерт "От "Времен года" до танго при свечах" пройдет 16 апреля в Доме ученых имени Горького. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучит цикл "Времена года" Вивальди с самой экспрессивной его частью "Лето". Позже гости перенесутся в жаркую Испанию, где услышат аргентинскую версию части "Зима" от гения Астора Пьяццоллы. Добавятся вальсы Иоганна Штрауса из Австрии, танго от Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя Por una Cabeza. А еще ожидаются романтические саундтреки из фильмов.

Концерт сопроводят номера танго от профессиональных танцоров Романа Гладкова и Аси Макеевой.

Фото: pxhere