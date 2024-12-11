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Концерт "Оркестр CAGMO. Песни советских кинофильмов"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Оркестр CAGMO. Песни советских кинофильмов"

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Концерт "Оркестр CAGMO. Песни советских кинофильмов" пройдет 21 января во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В рамках программы представят главные песни из советских кинофильмов. Исполнителем станет симфонический оркестр CAGMO. 

Музыканты сыграют аранжировки из картин "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Электроника", "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи", "Земля Санникова", "Белое солнце пустыни", "Семнадцать мгновений весны", "Бременские музыканты" и других. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: концерт, советское кино
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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