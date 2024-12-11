Концерт "Оркестр CAGMO. Песни советских кинофильмов"

В рамках программы представят главные песни из советских кинофильмов. Исполнителем станет симфонический оркестр CAGMO.
Музыканты сыграют аранжировки из картин "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Электроника", "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи", "Земля Санникова", "Белое солнце пустыни", "Семнадцать мгновений весны", "Бременские музыканты" и других.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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