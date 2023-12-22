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Концерт "Органный вторник"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Органный вторник"

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В Анненкирхе 28 мая пройдет музыкальный вечер. Начало в 20:00. Для посетителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают посетить "Органные вторники" — еженедельный цикл концертов в Анненкирхе. Музыка в церкви исполняется на электрооргане.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Теги: концерт, музыка, органный вторник
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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