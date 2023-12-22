Концерт "Органный вторник"

Жителей Петербурга приглашают посетить "Органные вторники" — еженедельный цикл концертов в Анненкирхе. Музыка в церкви исполняется на электрооргане.
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
В Анненкирхе 28 мая пройдет музыкальный вечер. Начало в 20:00. Для посетителей старше шести лет.
Жителей Петербурга приглашают посетить "Органные вторники" — еженедельный цикл концертов в Анненкирхе. Музыка в церкви исполняется на электрооргане.
Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все