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Концерт "Орган в планетарии"
Вчера, 22:30
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ElenaSmurygina Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Орган в планетарии"

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Концерт "Орган в планетарии" состоится в Планетарии 1 в 22:30

 

"Орган в Планетарии" от Amadeus Concerts — это уникальное событие в культурной жизни Петербурга. 

Когда люди слышат орган впервые, то находят его звучание "космическим". Amadeus Concerts совместили эту ассоциацию с атмосферой Планетария и получили удивительный концерт, который запускает зрителей прямо в открытый космос. Специально подобранные программы познакомят вас с классическими шедеврами и усилят впечатление от знакомства с органной музыкой. Для опытных ценителей такие концерты также станут приятной находкой — за инструментом всегда топовые музыканты, а в плейлистах всегда есть место для более редких композиций.

Вас ожидает:

    космическое путешествие под самым большим куполом Планетария в Европе;

    особая музыкальная программа, которая никогда не повторяется, ведь произведения специально подобраны под каждый концерт — здесь звучат Бах, Гендель, Вивальди, Лист, Мусоргский и другие великие композиторы;

    виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии;

    внимательный и отзывчивый персонал, который заботится о комфорте каждого гостя;

    приятный сюрприз — музыкальный гость, который исполнит в дуэте с органом несколько произведений (это может быть скрипка, виолончель или флейта).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта)

Теги: amadeus concerts
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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