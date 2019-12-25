Концерт "Орган в Планетарии. Бесконечная красота" состоится 8 марта в Планетарии 1 в 22:30

"Орган в планетарии. Бесконечная красота" от Amadeus Concerts — это уникальное событие в культурной жизни Петербурга

Органный концерт с праздничным настроением в честь 8 марта - это действительно не банально! Что может быть романтичнее, чем слушать красивую музыку под крупнейшим в мире звездным куполом? Этот вечер под звёздами вы не забудете никогда. Amadeus Concerts готовят для вас удивительную программу, где каждая композиция будет соответствовать особому праздничному настроению вечера.

У этой программы есть очень простое и очень важное свойство - она одинаково будет очаровывать как людей, прежде не бывавших на органных концертах, так и искушенных зрителей. Ведь это не только музыка и блестящее исполнение (а в наших концертах всегда принимают участие лучшие музыканты Петербурга и России), но и крайне впечатляющий визуальный контент - над головами зрителей раскинется бескрайний космос, путешествие по которому под органную музыку - ни с чем не сравнимый опыт! И пусть этот праздничный весенний женский день станет хорошим поводом, чтобы провести его в компании наших замечательных музыкантов и встретится с любимыми людьми и друзьями!

А сделать это под волшебные звуки органа под огромным звездным куполом - прекрасный повод сходить на этот концерт!

Вас ожидает:

космическое путешествие под самым большим куполом Планетария в Европе;

особая музыкальная программа, которая никогда не повторяется, ведь произведения специально подобраны под каждый концерт — здесь звучат Бах, Гендель, Вивальди, Лист, Мусоргский и другие великие композиторы;

виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии;

внимательный и отзывчивый персонал, который заботится о комфорте каждого гостя; приятный сюрприз — музыкальный гость, который исполнит в дуэте с органом несколько произведений (это может быть скрипка, виолончель или флейта).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта)

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.