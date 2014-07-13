Дебютный сольный концерт ведущей "Дом-2"

2 ноября сольный концерт Ольги Бузовой в числе первых посчастливится увидеть гостям A2 Green Concert.

Новость о том, что участница, а позже и ведущая скандального телепроекта "Дом-2" решила начать карьеру певицы, всколыхнула просторы интернета. Но пока шли обсуждения "за" и "против", новоиспеченная певица успела записать два хита, возглавить музыкальные топ-чарты страны и номинироваться на премию "МУЗ-ТВ".

В начале октября Ольга Бузова презентовала фанатам свой первый альбом, песни которого и легли в основу собственного сольного шоу, которое петербуржцы смогут увидеть и оценить первыми.

Адрес: пр. Медиков, дом 3

Цена: от 1500 р.

Фото: instagram / buzova86