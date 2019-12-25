Концерт "Of Monsters and Men"

Исландские легенды и тонкие музыкальные сплетения.

Исландская инди-фолк группа "Of Monsters and Men" привезет магию северных народов и живые аранжировки в петербургское лето. Коллектив возьмет с собой новый альбом "FEVER DREAM", который увидел свет в минувшем июле и вызвал много споров среди фанатов.

Сами артисты знают, что поклонникам было трудно оценить непривычный стиль, но рады проделанному труду. Даже если новую музыку не полюбят фанаты, группа останется довольна записанным альбомом. Но все-таки призывают взглянуть свежим взором на последнюю пластинку.

Свою популярность группа заполучила в 2011 году благодаря песне "Little Talks". Особенно коллектив любят за живые выступления и изысканную работу мультиинструменталистов.

Цена: в продаже появятся позже

Адрес: Клуб-фестиваль "МОРЗЕ", Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40

Фото: Of Monsters and Men / ВКонтакте