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Концерт Noize MC
Сегодня, 20:00
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nadiputintseva
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Концерт Noize MC

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С сольной программой под названием "Питерские крыши" выступит основатель направления реп-рока в России Noize MC

Noize MC смог органично объединить хип-хоп с роком. Своими нестандартными подходами и колкими темами он смог завоевать любовь аудитории. Многотысячные залы всегда полны, они подпевают и рукоплещут певцу.

Такие его песни начала нулевых как -  "За закрытой дверью", "Песня для радио", "Выдыхай" -  уже стали своеобразным гимном. Их слова невозможно забыть.

В этот раз исполнитель поместил в основу шоу свой последний музыкальный альбом "Царь горы". Треки из пластинки дополнят главные работы прошлых лет.

Где: Клуб А2 Green Concert

Цена: 1100-4500

Фото: Noize MC

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Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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