Концерт Noize MC

Noize MC смог органично объединить хип-хоп с роком. Своими нестандартными подходами и колкими темами он смог завоевать любовь аудитории. Многотысячные залы всегда полны, они подпевают и рукоплещут певцу.
Такие его песни начала нулевых как - "За закрытой дверью", "Песня для радио", "Выдыхай" - уже стали своеобразным гимном. Их слова невозможно забыть.
В этот раз исполнитель поместил в основу шоу свой последний музыкальный альбом "Царь горы". Треки из пластинки дополнят главные работы прошлых лет.
Где: Клуб А2 Green Concert
Цена: 1100-4500
Фото: Noize MC