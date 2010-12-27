Концерт Noize MC

С сольной программой под названием "Питерские крыши" выступит основатель направления реп-рока в России Noize MC

Noize MC смог органично объединить хип-хоп с роком. Своими нестандартными подходами и колкими темами он смог завоевать любовь аудитории. Многотысячные залы всегда полны, они подпевают и рукоплещут певцу.

Такие его песни начала нулевых как - "За закрытой дверью", "Песня для радио", "Выдыхай" - уже стали своеобразным гимном. Их слова невозможно забыть.

В этот раз исполнитель поместил в основу шоу свой последний музыкальный альбом "Царь горы". Треки из пластинки дополнят главные работы прошлых лет.

Где: Клуб А2 Green Concert

Цена: 1100-4500

Фото: Noize MC