Концерт "Музыка осени"

Ожидается концерт с участием двух именитых пианистов – Олега Вайнштейна и Николая Мажары. Их представит камерный оркестр "Скоморохи".
На одной сцене будут признанные мастера, обладатели международных наград и артисты крупнейших концертных площадок России. В программе – популярные произведения для фортепиано с оркестром, среди авторов которых Шостакович и Шварц, Гершвин и Цфасман. Объединятся академическая фортепианная школа и богатейшая палитра звучания русских народных инструментов.
Фото: pxhere
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