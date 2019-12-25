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Концерт "Музыка осени"
Сегодня, 18:00
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Концерт "Музыка осени"

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Концерт состоится 10 октября в Белом зале Политехнического университета. Стартует мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ожидается концерт с участием двух именитых пианистов – Олега Вайнштейна и Николая Мажары. Их представит камерный оркестр "Скоморохи". 

На одной сцене будут признанные мастера, обладатели международных наград и артисты крупнейших концертных площадок России. В программе – популярные произведения для фортепиано с оркестром, среди авторов которых Шостакович и Шварц, Гершвин и Цфасман. Объединятся академическая фортепианная школа и богатейшая палитра звучания русских народных инструментов.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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