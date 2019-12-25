Концерт "Музыка осени"

Концерт состоится 10 октября в Белом зале Политехнического университета. Стартует мероприятие в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ожидается концерт с участием двух именитых пианистов – Олега Вайнштейна и Николая Мажары. Их представит камерный оркестр "Скоморохи".

На одной сцене будут признанные мастера, обладатели международных наград и артисты крупнейших концертных площадок России. В программе – популярные произведения для фортепиано с оркестром, среди авторов которых Шостакович и Шварц, Гершвин и Цфасман. Объединятся академическая фортепианная школа и богатейшая палитра звучания русских народных инструментов.

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