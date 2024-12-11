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Концерт "Музыка из кино на органе и не только"
Сегодня, 22:30
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Концерт "Музыка из кино на органе и не только"

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Концерт "Музыка из кино на органе и не только" состоится 25 января в Анненкирхе. Начнется мероприятие в 22:30. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучит музыка из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря" и других шедевров киноискусства. Программа обращается к воспоминаниям о детстве, первых купленных кассетах или дисках, об ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях.

Саундтреки исполнит ансамбль солистов оркестра "1703", за органом будут Николай Бронзов и Ольга Котлярова. А стены украсят проекции от арт-студии "Ветер". 

Фото: pxhere 

Теги: анненкирхе, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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