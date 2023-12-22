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Концерт "Музыка из кино на органе и не только"
Сегодня, 22:30
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Концерт "Музыка из кино на органе и не только"

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Музыкальный вечер пройдет в Анненкирхе 22 марта. Начало в 22:30. Для зрителей старше шести лет.

В Петербурге 22 марта пройдет концерт "Музыка из кино на органе и не только". Для вас исполнят саундтреки из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря" и другие признанные шедевры музыкального киноискусства.

Музыкальные композиции окунут вас в атмосферу ностальгии. Вы вспомните, как с родителями и друзьями смотрели любимые кинокартины, ходили за дисками в киоск, ждали выхода в прокат фильмов с любимыми героями. Стены зала превратятся в живые полотна. Медиапроекции создала арт-студия "Ветер".

Исполнять культовые саундтреки для вас будут: ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров).

 Музыка исполняется на электрооргане.

Фото:  ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Теги: концерт, музыка, музыка из фильмов, органная музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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