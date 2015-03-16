Концерт "Монсеррат Кабалье" пройдет 28 марта в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Музыкальный праздник посвящен великой оперной певице Монсеррат Кабалье. Для этого события в Петербург приедут знаменитые артисты из Испании – ее родственники, друзья и ученики.

Монсеррат Кабалье оставила важный след в мировой культуре. Певица исполнила более 100 оперных ролей и почти 1 тыс. разных музыкальных произведений. Она навсегда осталась в сердцах ценителей классики и любителей поп-рока.

Выступления артистов будет сопровождать симфонический оркестр "Таврический" под управлением дирижера, народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Фото: pxhere