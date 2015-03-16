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Концерт "Монсеррат Кабалье"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Монсеррат Кабалье"

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Концерт "Монсеррат Кабалье" пройдет 28 марта в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Музыкальный праздник посвящен великой оперной певице Монсеррат Кабалье. Для этого события в Петербург приедут знаменитые артисты из Испании – ее родственники, друзья и ученики. 

Монсеррат Кабалье оставила важный след в мировой культуре. Певица исполнила более 100 оперных ролей и почти 1 тыс. разных музыкальных произведений. Она навсегда осталась в сердцах ценителей классики и любителей поп-рока. 

Выступления артистов будет сопровождать симфонический оркестр "Таврический" под управлением дирижера, народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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