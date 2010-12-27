Концерт "Моцарт. Реквием"

Оркестр и хор musicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса исполнит одно из самых мистических произведений.

"Реквием" Моцарта обладает невероятной силой воздействия на слушателей. В Большом зале Филармонии этот шедевр в оригинальном прочтении представит коллектив musicAeterna греческого дирижёра Теодора Курентзиса. Вместе с оркетсром на сцену выйдут солисты Сандрин Пьо (сопрано), Анн Халленберг (меццо-сопрано), Сергей Годин (тенор) и Евгений Ставинский (бас).

Место: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича (Большой зал), ул. Михайловская, д. 2

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Marco Borrelli

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