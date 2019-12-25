Концерт "Молодые звезды российской оперы" соберет в Петербурге исполнителей из двух столиц

Мероприятие откроет пятую национальную оперную премию "Онегин".

В понедельник, 9 ноября, в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится гала-концерт "Молодые звезды российской оперы: Санкт-Петербург vs Москва". На сцену выйдут ведущие солисты Большого театра и Мариинского театра Анна Аглатова, Алексей Тихомиров, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский.

Этот концерт откроет в Северной столице национальную оперную премию "Онегин", которая пройдет в этом году в пятый раз. Как сообщил журналистам генеральный директор премии Игорь Тарасов, в этот раз оргкомитет получил 94 заявки из разных регионов России – от Чувашии и Республики Коми до Астрахани и Волгограда. В их числе оказались семь оперных премьер, четыре из них попали в шорт-лист номинации "Событие".

Всего в "Онегине" девять конкурсных номинаций. Также есть четыре внеконкурсные – "Легенда", "Концертмейстер", "От России с любовью" и "Звезда". Их победителям вручают знак благодарности и признания заслуг именитых мастеров оперной сцены.

Ранее в ТЮЗе назвали победителей театральной премии "Золотой софит".

Фото: Instagram / anna_aglatova