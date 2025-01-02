Концерт "Миры Миядзаки" состоится 25 декабря в концертном зале Aurora Concert Hall. Начало – в 18:30. Без возрастных ограничений.

Концерт "Миры Миядзаки" посвящен союзу режиссера Хаяо Миядзаки и композитора Дзе Хисаиси. Благодаря их слаженной работе появились "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Ветер крепчает", "Принцесса Мононоке" и другие картины.

В программу войдут саундтреки из произведений "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки", "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Ветер крепчает", "Принцесса Мононоке", "Мальчик и птица", "Небесный замок Лапута". Музыкальные темы будут сопровождаться видеоартом.

Фото: simfo-m.ru