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Концерт "Миры Миядзаки"
Сегодня, 18:30
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Концерт "Миры Миядзаки"

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Концерт "Миры Миядзаки" состоится 25 декабря в концертном зале Aurora Concert Hall. Начало – в 18:30. Без возрастных ограничений.

Концерт "Миры Миядзаки" посвящен союзу режиссера Хаяо Миядзаки и композитора Дзе Хисаиси. Благодаря их слаженной работе появились "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Ветер крепчает", "Принцесса Мононоке" и другие картины. 

В программу войдут саундтреки из произведений "Унесенные призраками", "Ведьмина служба доставки", "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Ветер крепчает", "Принцесса Мононоке", "Мальчик и птица", "Небесный замок Лапута". Музыкальные темы будут сопровождаться видеоартом. 

Фото: simfo-m.ru 

Теги: концерт, хаяо миядзаки
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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